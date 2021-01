Mrozowska i Jargalsaikhan spotkały się znowu po latach. To zdjęcie to hit

Monika Mrozowska miała 19 lat, gdy zaczęto kręcić "Rodzinę zastępczą". Jej serialowa siostra Misheel Jargalsaikhan - 11. Grały siostry Maję i Zosię. Serial doczekał się grona wiernych fanów, którzy cenili ciepło i sympatyczny humor produkcji Polsatu. Oczywiście do dziś widzowie wspominają nieodżałowaną Gabrielę Kownacką.

"Dziś poczułam się tak, jakbym zupełnie w gratisie dostała jeden dzień prawdziwych ferii. To było w sumie tylko i aż 6 godzin pięknej zimy zupełnie jak w górach. Był cudowny spacer (to nic, że miał tylko 3 km) przez ośnieżony las. Trzaskający ogień w kominku i prawie godzina gry w Dixit z dzieciakami, które, mało brakowało, żeby nas ograły. Tylko 6 godzin... a pod kątem pogody i widoków... to był jeden z piękniejszych dni ostatnich miesięcy. Misheel dziękuję za ekstra towarzystwo."