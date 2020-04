"Rodzina zastępcza" w Mongolii? Misheel jest tam znana

Serial " Rodzina zastępcza " był kręcony w Polsce w latach 1999-2009. Misheel Jargalsaikhan , która wcielała się w jedną z głównych ról, po zakończeniu zdjęć mieszkała przez 10 lat w Polsce. Ale później postanowiła wrócić do rodzinnej Mongolii, gdzie dostała ciekawą ofertę zawodową.

- Zniknęłam na prawie 1,5 roku z Polski. Była to decyzja spowodowana osobistymi sprawami, ale później zakotwiczyłam się tam zawodowo. Zaczęłam pracę w mongolskiej komisji filmowej i powierzono mi dość fajną, ale i odpowiedzialną posadę, bo jako dyrektor kreatywny – powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Aktorka dodała, że kilka mongolskich stacji złożyło już ofertę zakupu serialu. Ale przyznała też, że w dzieciństwie nie chciała, by w Mongolii pokazywano "Rodzinę zastępczą".

- Jak byłam młodsza, kiedy kręciliśmy ten serial, to jedna z mogolskich telewizji już wtedy chciała go kupić. Ale ja poprosiłam rodziców, żeby mi tego nie robili. W Polsce nie miałam prywatnego życie, a w Mongolii mogłam się czuć swobodnie. Rodzice uszanowali prośbę i serial się tam nie pojawił. Teraz jestem dorosła i gotowa, żeby w Mongolii go zobaczyli.