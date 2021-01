"Może to zabrzmi nieskromnie…". Sylwia Madeńska znów kusi fanów

Po programie tancerka skupiła się na walce o idealne ciało, co zaowocowało zrzuconymi kilogramami i znaczną poprawą wyglądu sylwetki . Ciężkie treningi, zarówno te na siłowni, jak i na sali tanecznej, przyniosły naprawdę świetne efekty. Później wypracowaną sylwetką i doszlifowanymi umiejętnościami mogła pochwalić się w "Tańcu z gwiazdami".

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

Nie da się ukryć, że dzięki sporemu wysiłkowi Sylwia Madeńska może pochwalić się dziś naprawdę piękną figurą. Szczupłe nogi, płaski brzuch, wcięcie w talii i wydatny biust - to wszystko od razu przykuwa uwagę. Zwłaszcza gdy celebrytka podkreśli atuty odpowiednią kreacją.

Tak, jak ostatnim razem. "Może zabrzmi to nieskromnie…", napisała pod serią zdjęć, na których pozuje w bardzo dopasowanym, seksownym złotym body. Ale nie dajcie się zwieść, post miał służyć temu, żeby tancerka mogła się pochwalić nową fryzurą. No cóż, uwagę przykuwa zupełnie co innego…