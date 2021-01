Sylwia Madeńska wyeksponowała atuty. Fani oszaleli z zachwytu

Reality show ma to do siebie, że bardzo szybko może wypromować swoich uczestników. Tego typu sytuacja spotkała chociażby osoby, które wzięły udział w pierwszej edycji programu "Love Island". Fani obserwują ich każde poczynanie w sieci, co ich ulubieńcy umiejętnie wykorzystują, by rozwijać swoją karierę. Jedną z takich osób jest Sylwia Madeńska, która wraz w parze z Mikołajem Jędruszczakiem zwyciężyła pierwszą edycję show.