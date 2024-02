Mówi się, że popiera Putina. Bregović: "To nie ma sensu"

Na pytanie o to, czemu zdecydował się na występ w Rosji w 2022 r., co przez wielu odbierane jest jako gest poparcia dla agresywnej polityki kraju, nie odpowiedział jednak wprost. – Koncert w Moskwie miał miejsce dzień przed inwazją. Myślę, że dzień przed inwazją nawet prezydent Ukrainy nie wiedział, że do niej dojdzie – powiedział, ignorując wcześniejsze działania Putina.