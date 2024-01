Wspiera Rosję, zagra w Polsce. Koncert w Warszawie prawie wyprzedany

Zaproszenie Bregovicia do Polski wywołało spore poruszenie, gdyż w ostatnich latach bośniacki muzyk nie krył sympatii dla polityki Putina. Jak podaje portal desdechi.md, Bregović otwarcie wspierał okupację Półwyspu Krymskiego w 2014 r. i inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 r. W 2015 r. wystąpił na terenie zaanektowanego przez Putina Krymu, przez co w tym samym roku odwołano mu koncerty w Polsce i Ukrainie. W 2023 r. przyleciał z zespołem do Mołdawii, ale w ostatniej chwili odmówiono mu prawa do występu. Oficjalnie: "z przyczyn bezpieczeństwa".