Opowiedziała, jak chcieli ją zniszczyć. Koszmar ciągnął się latami

W 1995 r. ukazał się album Kayah zatytułowany "Kamień". To z niego pochodzą m.in. kultowe "Fleciki", które do dziś potrafi zanucić pół Polski. Rok później uhonorowano ją Fryderykiem w kategorii wokalistka roku. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale niewiele brakowało, by karierę Kayah zduszono w zarodku.