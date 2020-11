Mówi o życiu w cieniu skandalu. O jej ojcu mówiła cała Polska

Jest bowiem córką Jerzego Kalibabki, przestępcy-uwodziciela. Na kanwie jego życiorysu powstał kultowy serial "Tulipan". Młoda modelka pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", by opowiedzieć, czy historia ojca rzeczywiście rzutowała na jej karierę w show.

- Faktycznie na początku miałam małe poczucie, że bardziej interesuje historia niż ja i moje predyspozycji do programu - wyznała w rozmowie w Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman.

Przyznała jednak że niekomfortowe wrażenie szybko minęło. Zaznaczyła za to, że napływa do niej już sporo propozycji zawodowych, nie tylko ze świata modelingu. Niewykluczone, że spróbuje swoich sił w aktorstwie, co od zawsze było jej marzeniem. Dodatkowo rozwija swój talent wokalny.