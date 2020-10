Gracja z "Top Model" nie przypadła widzom do gustu: "Gracja to żmija"

"Top Model" już kolejny rok z rzędu gromadzi przed ekranami milionową widownię, a co za tym idzie wywołuje ogromne emocje. Program wylansował kilka gwiazd modelingu (na przykład Karolina Pisarek), wiele gwiazd telewizji (Karolina Gilon) i sporo gwiazd internetowego świata (Ola Żuraw, Michał Gała). Werdykty jury nie zawsze pokrywają się z tym, co podoba się widzom, a ci również potrafią zaciekle dyskutować o tym, co dzieje się w programie.