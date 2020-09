Uczestnicy "Top Model" przeszli metamorfozy. Polały się łzy. "To jest najgorsze!"

Anna Piszczałka z "Top Model" o programie: "Teraz byłoby mi ciężej"

- To jest najgorsze! Wiem, że życie jest brutalne, bo już trochę przeżyłam. Ale to są moje włosy! - krzyknęła 26-latka, gdy zobaczyła swoje pukle w koszu na śmieci.

Karolina Płocka, choć miała włosy do ramion, i tak usłyszała, że nie ominie jej ostre cięcie. - Tak na chłopaka! - zaproponował Marcin Tyszka. - Nie, no nie. Jak to tak? Zabiera mi ktoś kobiecość. To jest zły pomysł. Chyba zaraz zemdleję - panikowała.