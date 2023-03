Monika Richardson tak dba o planetę. Gwiazda może świecić przykładem dla innych

Podstawą dla prezenterki jest na pewno oszczędzanie bieżącej wody z kranu. - Nawet jak byłam dziesięć dni w sanatorium przyłapałam się na tym, że prysznic biorę pięć minut. Kiedy nakładam na włosy odżywkę to zakręcam wodę. Ponownie odkręcam wodę jak trzeba ją spłukać. Mimo że to nie moja woda, to jednak ją szanuję. Dobre nawyki staram się stosować wszędzie - powiedziała w rozmowie z serwisem Richardson.