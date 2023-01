Monika Richardson o Sylwestrze Marzeń: "TVP zaczęła nareszcie postępować zgodnie ze swoją misją"

Muzycy Black Eyed Peas zaskoczyli podczas "Sylwestra Marzeń" TVP nie tylko tęczowymi opaskami na ramionach. Ze sceny w Zakopanem padły ważne słowa skierowane do Polaków. Zanim muzycy wykonali na scenie w Zakopanem swój pierwszy wielki hit, utwór "Where Is the Love?", will.I.am (właściwie William James Adams - red.) zaapelował do widzów i publiczności TVP o otwartość umysłu wobec różnych mniejszości, także seksualnych. Z ust rapera padły też deklaracje wsparcia dla środowisk LGBT+, uchodźców, mieszkańców Afryki czy Żydów. Docenił też pomoc Polaków dla Ukrainy.