Monika Olejnik wylewa siódme poty i zaprasza na "Kropkę nad i" - w "wolnych mediach"

We wrześniu zaczyna się nowy rok szkolny, wtedy też startują kolejne sezony znanych programów. TVN przedstawił swoje propozycje ramówkowe na jesień 2020, ale na spotkaniu, wyjątkowo skromnym z powodu niesprzyjających okoliczności , brakowało wielu znanych nazwisk. W studio stawili się Joanna Krupa , Julia Kamińska, Martyna Wojciechowska czy Przemek Kossakowski . Nie mogło oczywiście zabraknąć szefa stacji Edwarda Miszczaka.

Olejnik nagrała krótkie wideo podczas treningu. Widać było, że się nie oszczędzała - spocona, zmęczona, nieumalowana, nieuczesana, ale za to bardzo autentyczna dziennikarka zapowiedziała nową odsłonę "Kropki nad i".

Podkreśliła, również w opisie dodanym do wideo, że jej program emitowany jest w "wolnych mediach". Wygląda na to, że Olejnik postanowiła wbić szpilę konkurencji, czyli TVP.

"To wyjątkowa prezentacja ramówki. Zamiast blasku fleszy - blask słońca. Zapraszam na 'Kropkę na i' w WOLNYCH MEDIACH w TVN24 od poniedziałku do czwartku o g. 20. Do zobaczenia w poniedziałek 31.08.2020" - napisała.