Monika Olejnik i forma, której można pozazdrościć. Ta "deska" robi wrażenie

Wiadomo nie od dziś, że sport jest w życiu Moniki Olejnik równie ważny co polityka. A może nawet ważniejszy, bo od tej ostatniej prowadząca "Kropkę nad i" od czasu do czasu robi sobie przerwę, a z treningów nie rezygnuje nawet na urlopie. Dziennikarka jest zapaloną biegaczką, ćwiczy też jogę, której jedną z podstawowych pozycji jest tzw. deska lub inaczej plank. Choć wygląda niewinnie, każdy, kto jej próbował, wie, że to najlepszy i trudny zarazem test na wytrzymałość i kondycję organizmu. Monika Olejnik zdaje go jednak bezbłędnie.