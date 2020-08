Urbański pokazał, jak kręcą "Milionerów". Od razu padło pytanie: tak bez maski?

Pandemia koronawirusa zablokowała plany filmów, seriali i programów rozrywkowych na kilka miesięcy. Choć przypadków zachorowań notuje się wciąż rekordowo dużo, to ekipy produkcyjne wracają do roboty - choć nie brakuje doniesień o zakażeniach np. na planie "Przyjaciółek". Znane programy muszą przejść zmiany, by dostosować się do nowych wymogów sanitarnych. Tak też będzie z "Milionerami".