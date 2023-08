Monika Olejnik nie zostawiła suchej nitki na TVP i politykach PiS. "Uciekają przed nami"

- Telewizja rządowa ma słabość do nas, do naszych dziennikarzy. Nie potrafią się zająć sobą, a powinni zająć się tym, że nie są obiektywni. Są tak prorządowi, że to się w głowie nie mieści. Pracuję od wielu lat w mediach i takiej telewizji jeszcze nie widziałam - stwierdziła w rozmowie ze wspomnianym serwisem.