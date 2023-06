Monika Olejnik nie może doczekać się od TVP przeprosin. Nie odpuszcza

Prowadząca "Kropkę nad i" odebrała to jako szkalującą ją manipulację i poszła do sądu. Ostatecznie, na początku tego roku, Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego i oczyścił jej dobre imię, stwierdzając przy tym, że autorzy reportażu naruszyli standardy pracy dziennikarskiej. TVP została zobowiązana do przeproszenia Olejnik: dwa razy przy głównym wydaniu "Wiadomości" i cztery razy na antenie TVP Info.