Monika Olejnik jest pełna uznania. Zachwyciły ją numery w kolorach tęczy

Monika Olejnik to popularna dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Słynie przede wszystkim z ciętego języka oraz bezkompromisowych rozmów z politykami w programie "Kropka nad i" w TVN24. Olejnik nie ma problemów z wyrażeniem swoich poglądów także w mediach społecznościowych. Dość często odnosi się do różnych ważnych spraw. Opublikowała mocno ironiczny wpis o zeszłorocznym sporze wokół budżetu UE. Z jawną złością odniosła się też do drugiej rocznicy zamachu na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, pijąc do Zbigniewa Ziobry i reformy prokuratury z 2016 r.