Olejnik jest wściekła. Jej wpis wywołał duże emocje u internautów

Monika Olejnik to znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa. Słynie przede wszystkim z ciętego języka oraz bezkompromisowych rozmów z politykami w programie " Kropka nad i " w TVN24. Olejnik przejawia podobną postawę także w mediach społecznościowych, gdzie często odnosi się do różnych ważnych spraw. Opublikowała chociażby mocno ironiczny wpis o sporze wokół budżetu UE .

W swoim najnowszym poście dziennikarka odniosła się do drugiej rocznicy zamachu na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. "2 rocznica zamachu na Prezydenta Pawła Adamowicza. Znany jest sprawca, są świadkowie, nagrania, ale do tej pory nie rozpoczął się proces! Czy tak ma wyglądać reforma prokuratora generalnego?" – napisała, pijąc do reformy prokuratury z 2016 roku oraz ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Do postu dołączyła także hashtagi jak "stop agresji", "odpowiedzialność" i "sprawiedliwość".