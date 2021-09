Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuca cenzurę TVN24. Jest oświadczenie stacji

We wtorek 7 września minister Ziobro zwołał konferencję prasową w odpowiedzi na decyzję Komisji Europejskiej, która zwróciła się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w jednej osobie przekonywał, że działanie Komisji "to próba ograniczenia naszej suwerenności i zamach na polski porządek prawny".