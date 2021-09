TVN24 miażdży prawicowego publicystę. Ziemkiewicz brutalnie sprowadzony na ziemię

"Nie oglądam TVN24 aż tak uważnie, ale z moich obserwacji wynika, że do dziś nie poinformował on swych widzów/wyznawców, iż stan wyjątkowy w pasie przygranicznym - rzekoma propagandowa fanaberia PiS - zarządzono też na Łotwie i Litwie i to z błogosławieństwem Komisji Europejskiej" - napisał Rafał Ziemkiewicz.