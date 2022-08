"Minęła 8": Poseł PO zaapelował do Bartłomieja Graczaka by przestał być "funkcjonariuszem PiS" a stał się dziennikarzem

Piątkowe wydanie programu "Mięła 8" poświęcone było bezpieczeństwu energetycznemu Polski oraz ostatniemu głosowaniu Sejmu nad senackimi poprawkami do rządowego projektu dopłat do zakupu węgla. Przypomnijmy, że Senat proponował, by z dopłat mogli skorzystać także ci, którzy ogrzewają swoje domy także innymi surowcami niż węgiel. Sejm jednak odrzucił te propozycje, nazywając je ustami minister Anny Moskwy "populistycznymi".