Agnieszka Litwin przeszła dwie operacje i radioterapię. Dziś ma do fanów tylko jedną prośbę

"Przechodzę do innego wymiaru, w końcu po 50. latach życia jestem u siebie i nigdy nie byłam tak bardzo ze sobą i tak szczęśliwa" - napisała. Jednocześnie zwróciła się do internautów z gorącą prośbą, by dbali o siebie i swoje zdrowie, badając się profilaktycznie. "To może uratować życie" - napisała, Litwin, która swojego guza wykryła sama.