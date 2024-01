Miłosz Kłeczek rozjuszył internautów. "Pan jest po prostu bezwstydny"

Miłosz Kłeczek był jedną z gwiazd TVP, które ewakuowały się jeszcze przez zmianami, jakie przeprowadził nowy minister kultury. Mimo że zarzekał się, że "zostaje do końca", to zniknął z wizji na początku grudnia. Tym samym nie podzielił losu pracowników TVP, z którymi rozwiązano umowę drogą mailową. Miłosz Kłeczek zasłynął agresywnymi pytaniami, awanturami na wizji, ostentacyjną pogardą do polityków ówczesnej opozycji i powielaniem przekazu dnia PiS. Dwukrotnie został ukarany przez Radę Etyki Mediów, jednak nie miało to wpływu na jego postępowanie przed kamerami.