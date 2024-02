Miłosz Kłeczek nie wytrzymał na wizji. "Pan jest bezczelny!"

- Jest pan bezczelny - powtórzył Kłeczek. - Bo my jako Telewizja Republika relacjonujemy całe protesty rolników. Dajemy rolnikom czas na antenie kilkugodzinny nawet w całej dobie. Oni mówią, co chcą, mówią, co myślą. Nikt tego nie cenzuruje, nikt tego nie wycina, nie manipuluje tym przekazem. Dlatego rolnicy chcą rozmawiać z dziennikarzami Telewizji Republika i oglądają również nasze programy. Tego pan nie zobaczy w telewizjach komercyjnych - ciągnął prezenter, po czym wezwał posła, by wytłumaczył się ze swoich słów.