Kłeczek wyśmiał posłankę Lewicy. Nie pozostała mu dłużna. "Nie nauczył się pan?"

O koalicji 13 grudnia mówił ostatnio w swoim programie Miłosz Kłeczek. Były gwiazdor TVP Info zaprosił 9 lutego do studia Telewizji Republika Małgorzatę Prokop-Paczkowską (Nowa Lewica) i Marcina Porzucka (Prawo i Sprawiedliwość). Dyskusja dotyczyła protestu rolników - Ja bym chciał wreszcie jakieś konkrety usłyszeć. Apel jest bardzo prosty – macie utrzymać zamknięty rynek dla produktów z Ukrainy... - mówił Kłeczek, który na pytanie posłanki Lewicy "co to znaczy macie?", rozpoczął słowną przepychankę.