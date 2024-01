TV Republika już jej raczej nie zaprosi. Kpiła z posłanki PiS w żywe oczy

- A będziecie transmitować protesty pod aresztem, w którym siedzi pan Wawrzyk? Czy niekoniecznie? - zwróciła się w pewnym momencie do prowadzącego, który stwierdził, że "jeżeli takie będą, to z pewnością będziemy pokazywać wszystko". Kucharska-Dziedzic zareagowała ironicznym uśmiechem na te zapewnienia, po czym zwróciła się uszczypliwie do Borowiak, która przyszła do studia z przypinką "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem".