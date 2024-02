Miłosz Kłeczek nie stracił fanów. Znane są wyniki oglądalności jego programu w TV Republika

To dość zbliżona publika do programów TVP Info, które dawniej prowadził Miłosz Kłeczek. Dla porównania "Arenę poglądów" oglądało średnio 425 tys. widzów. Wówczas stacja oceniała to jako słaby wynik, więc program wkrótce potem zniknął z anteny. Można jednak uznać, że publiczność Kłeczka - niezależnie od anteny - pozostaje taka sama.