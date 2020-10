"Milionerzy": Zwycięzca poznał ciemną stronę bycia bogaczem

Donald Fear, 57-letni nauczyciel historii z Shropshire, zdobył główną nagrodę w wysokości 1 miliona funtów w programie "Who Wants To Be A Millionaire?". W wyemitowanym w piątkowy wieczór odcinku główna wygrana padła po raz pierwszy od 14 lat. Nie tylko uczyniło jego zwycięstwo wyjątkowym. Belfer szedł po wygraną jak burza, odpowiadając na wszystkie pytania w zaledwie 20 min!