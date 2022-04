W "Milionerach" szedł jak burza. Widzowie znają go z innego programu

Tomasz wszedł do gry po tym, gdy poprzednia zawodniczka zrezygnowała przy pytaniu za 40 tys. zł. Kamila Radzyńska wolała nie ryzykować, bo nie wiedziała, "Co to są fioki – ostatnie słowo z pierwszego zdania ‘Stefana Żeromskiego’"?. Chodziło o "przybranie fryzury", zaś ona błędnie obstawiała "okulary".