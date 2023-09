"Milionerzy". Zaufał żonie i przegrał. Padło pytanie o rondo

Paweł nie ukrywał, że nie miał pojęcia, co jest właściwą odpowiedzią. Ale liczył, że jego żona Dominika poda mu pomocną dłoń. Wykorzystał więc koło ratunkowe "telefon do przyjaciela". - Rondo to nie jest winorośl - podpowiedziała żona Pawła, co utwierdziło go w przekonaniu, by postawić na odpowiedź b).