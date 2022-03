"Milionerzy": Zadzwonił do przyjaciela. Nie to chciał usłyszeć

Wiktor Bochenek przyjechał do studia "Milionerów" z Krakowa, gdzie na co dzień studiuje historię sztuki. Po pierwsze koło ratunkowe sięgnął przy trzecim pytaniu. Dzięki pomocy publiczności Wiktor upewnił się, że szyld jest ważnym elementem... drzwi. Kolejne pytania przysparzały uczestnikowi znacznie mniej trudności, zwłaszcza to z jego dziedziny, o koronę Świętego Stefana, które dało studentowi 10 tys. zł.