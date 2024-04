Mina Damiana Michałowskiego mówi sama za siebie. Wygrali pokaźną kwotę, ale w "Milionerach" nie błysnęli wiedzą

Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN" i komentator sportowy Sebastian Szczęsny oraz Malwina Wędzikowska z "The Traitors" i Jan Pirowski z "Mam Talent!" wzięli udział w świątecznym wydaniu "Milionerów". Wygrana gwiazd trafiła do podopiecznych Fundacji TVN i choć gracze zarobili w sumie 115 tys. zł, to zdaniem internautów nie popisali się wiedzą.