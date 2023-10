"Milionerzy": widzom opadły szczęki. Był o krok od miliona

Tym razem uczestnik zdecydował się na pierwsze koło - telefon do przyjaciela, w tym wypadku do swojego taty. Niestety, ten nie zdążył mu pomóc, a pan Mikołaj po raz kolejny postanowił zaufać intuicji. Poprosił o zaznaczenie ostatniej odpowiedzi D., choć chodziło o Wenezuelę - C. I tak zamiast z ćwierć milionem złotych uczestnik zakończył grę z gwarantowaną kwotą 40 tys. zł.