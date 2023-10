"Milionerzy". Mógł wygrać 75 tys. zł. "Pokonał" go Układ Warszawski

Hubert Urbański następnie zaprosił na fotel Tomasza Grabowskiego z Pruszkowa, który najlepiej poradził sobie z zadaniem eliminacyjnym. Finansista na pierwsze trzy pytania odpowiedział szybko, ale pierwszy problem napotkał przy sumie za 5 tys. zł. Chodziło o wskazanie, która wokalistka została nagrodzona Oscarem za piosenkę "No Time To Die" do 25 filmu o przygodach Jamesa Bonda. Mężczyzna poprosił publiczność, która wskazała mu trafną odpowiedź, czyli Billie Eilish.