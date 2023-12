"Milionerzy" szykują dużą zmianę. Będzie czwarte koło ratunkowe

"Milionerzy" wrócą z nowymi odcinkami w 2024 r. tymczasem już teraz wiadomo, że produkcja zaplanowała sporą zmianę. Chodzi o liczbę i rodzaj dostępnych kół ratunkowych. Klasyczny zestaw to "pół na pół", "pytanie do publiczności" i "telefon do przyjaciela". W nowej edycji ma być jeszcze jedno koło, pozwalające zmienić zadane pytanie.