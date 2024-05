Kuriozum. Uczestnik "Milionerów" miał dziwne skojarzenia

Po eliminacjach na fotelu zasiadł Łukasz Grabowski z Gdyni, który na co dzień jest adiunktem w katedrze biologii molekularnej na Uniwersytecie Gdańskim. Pierwsze schody pojawiły się już przy drugim pytaniu o sycylijskie brioche con gelato. Młody naukowiec, który jak przyznał, nigdy nie był we Włoszech, nie miał pojęcia, czym może być włoskie gelato. Pierwsze skojarzenia przywoływały mu na myśl... galaretę, a do wyboru miał następuje opcje: a) zimne nogi na słodko b) lody w bułce, c) barszcz z białych buraków d) ciepłe nogi na gorzko.