"Milionerzy". Padło pytanie o kultową polską komedię. "Nie za bardzo ją lubię"

Beata na wstępie odrzuciła warianty C i D. Wydedukowała, że jeśli coś jest pod przymusem, to również nie może to być właściwa odpowiedź. Bez zbędnego przedłużania poprosiła o zaznaczenie A. Hubert Urbański nie miał dla niej dobrych wieści, gdyż właściwa odpowiedź kryła się pod literką C. Beata zaryzykowała i zamiast zakończyć grę z czekiem na 75 tys. zł, musiała się pocieszyć gwarantowanymi 40 tys. zł.