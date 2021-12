"Milionerzy": padło pytanie o Depeche Mode. Uczestnik wycofał się i zrezygnował z ogromnej kwoty

Zawodnik nie miał pewności co do odpowiedzi, więc postanowił zadzwonić do przyjaciela, Pawła. Ten jednak też nie był do końca przekonany co do prawidłowego wariantu. - Nie powiem tego na pewno, coś mi świta Leicester – podpowiedział. Emil jednak postanowił nie ryzykować kwoty, którą wygrał wcześniej. - Trudno, ja zrezygnuję i to tak definitywnie – zdecydował.