"Milionerzy" nie przyznają się do błędu. Anglista nie ma wątpliwości

Urbański o "Milionerach": "To nie jest teleturniej dla fizyków kwantowych"

“W programie Milionerzy wyemitowanym 15 marca padło następujące pytanie: ‘Trzydziestego pierwszego dnia którego miesiąca 1859 roku po raz pierwszy zabrzmiał dzwon na londyńskiej wieży Big Ben?”. Wśród podanych opcji odpowiedzi tylko maj to miesiąc liczący 31 dni. 31 maja 1859 roku uznaje się za dzień, w którym po raz pierwszy zabrzmiał dzwon. W załączeniu linki do źródeł:

- 31 maja 1859 r. została ukończona konstrukcja wieży zegarowej Elizabeth Tower, którą nadzorował Benjamin Hall, od którego to zrodziła się zwyczajowa nazwa Big Ben. Pierwszy dzwon, który miał na niej zawisnąć rozpadł się na kawałki, które stopiono i wykonano kolejny dzwon, dlatego uruchomiono go nieco później. Po raz pierwszy dzwon Big Ben rozbrzmiał 11 lipca 1869 r. - mówi WP anglista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego Tadeusz Wolański.

Do podobnej wpadki w show z Hubertem Urbańskim doszło w marcu 2017 roku. Uczestniczka miała wskazać polityka, który nigdy nie wystąpił w filmie. Do wyboru miała Donalda Trumpa, Lecha Kaczyńskiego, Ronalda Reagana i Vaclava Havla. Jednak wszyscy oni mieli w swoim dorobku epizod aktorski - łącznie z Vaclavem Havlem, wbrew temu co twierdziła produkcja. Wówczas kobieta nie została przywrócona do gry.