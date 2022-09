"Milionerzy": Mickiewicz, antaba, podchwytliwy oksymoron. Sprawdź, czy ty znasz odpowiedzi na te pytania

Tomasz Orzechowski to już piąty zwycięzca w polskiej edycji "Milionerów". Niestety graczom wtorkowego odcinka nie było dane pójść w jego ślady. Pan Andrzej, urzędnik z Nowogardu, kontynuował grę rozpoczętą w poprzednim odcinku. Z dwoma kołami na koncie rozpoczął grę od pytania za 2 tys. zł. Pytanie o środki dodawane do benzyny nie przysporzyło mu trudności. Podobnie jak zagadka logiczna o liczbę nóg obserwujących się wzajemnie trzech kuguarów i trzech kazuarów czy o to, który z zakonów jest "bosy z nazwy".