"Milionerzy". Miał pytanie za 125 tys. zł. Zdębiał przy córach szlacheckich

Dylewicz zastanawiał się, ale nie chciał ryzykować, więc zrezygnował z dalszej gry. Gdy Urbański spytał go, na jaką odpowiedź by postawił, to uczestnik stwierdził, że C. Prawidłową odpowiedzią było jednak B. Ostatecznie gracz opuścił "Milionerów" z 75 tys. zł.