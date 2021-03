Kuriozalne pytania w grze. Uczestnik sięgnął po koło już na starcie

W "Milionerach" to nie encyklopedyczna, ale często życiowa wiedza decyduje o wygranej. Pytania z "Milionerów" wielokrotnie budziły gorące emocje widzów, chętnie komentujących show w mediach społecznościowych. Bywa, że niektóre dotyczą naprawdę szczegółowej dziedziny nauki lub wręcz odwrotnie, pytania odnoszą się do przyziemnych, pozornie banalnych spraw. Na jedne i drugie trafili we wtorkowym wydaniu teleturnieju TVN uczestnicy programu. Pan Karol Romaszko kontynuował przerwaną poprzednio grę, odpowiadając na pytanie za 5 tys. złotych. Już na starcie skorzystał z koła ratunkowego. Pytanie o ułożenie sztuców wskazujące na koniec posiłku i odpowiadające konkretnej godzinie zegarowej, wprawiło uczestnika w wyraźne zakłopotanie.