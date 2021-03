"Milionerzy". Jakie stopnie oficerskie może nadawać prezydent?

Pecio miała olbrzymi dylemat przy tym pytania i postanowiła wykorzystać aż dwa koła ratunkowe. Najpierw zadzwoniła do męża, który nie był w stanie jej pomóc. Jej ostatnią deską ratunku było "pół na pół", dzięki któremu do dyspozycji miała odpowiedzi A i D. Uczestniczka programu zaryzykowała i zaznaczyła drugą z nich. Niestety nie była to poprawna odpowiedź, co uniemożliwiało kobiecie dalszą grę o milion złotych.