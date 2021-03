"Milionerzy". Pytanie o dodatek do jedzenia. Prawidłowa odpowiedź mogła zaskoczyć

Pan Daniel nie dostawał łatwych pytań, ale odpowiadał na nie bez większego problemu. Gdy przyszło grać o 20 tys. zł, miał dużą pewność co do prawidłowej odpowiedzi. Ostateczne rozwiązanie jednak go zaskoczyło.

Share

Hubert Urbański Źródło: ONS