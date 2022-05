"Milionerzy": O krok od fortuny. Uczestnik nie mógł uwierzyć

We wtorkowym wydaniu "Milionerów" pan Konrad dokończył grę rozpoczętą w ostatnim odcinku. Na koncie miał gwarantowane 40 tys. złotych i dwa koła ratunkowe. Od głównej wygranej dzieliło go zaledwie pięć pytań. Niestety, mimo dobrze zapowiadającej się gry, szczęście opuściło zawodnika tuż przed wielkim finałem. Choć wcześniej intuicja go nie zawiodła, ostatecznie zbyt pochopnie zaufał własnym przeczuciom.