"Milionerzy". Zachwycił widzów. Dawno nie było tak dobrego gracza

Łukasz nie znał odpowiedzi na to pytanie, dlatego postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe – telefon do przyjaciela. Niestety znajoma Małgorzata także nie miała pojęcia. Zawodnik przyznał się Hubertowi Urbańskiemu, że gdyby musiał strzelać, to wybrałby odpowiedź C. Kolana. Mając jednak tak wiele do stracenia (gwarantowana kwota to 40 tys. zł), postanowił zakończyć grę i wyjść ze studia z czekiem na 125 tys. zł.