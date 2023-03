"Milionerzy". Co to jest antypka? Pytanie było warte 125 tys. zł

Jakub Widera z Częstochowy wyznał Hubertowi Urbańskiemu, że marzy o podróży do USA. Taki wyjazd dla ojca dwójki dzieci to spory wydatek, ale wygrana w "Milionerach" powinna mu wystarczyć. Socjolog pracujący w księgowości bez większych problemów odpowiedział na osiem pierwszych pytań, dochodząc do poziomu 125 tys. Zł.