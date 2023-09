"Milionerzy". Co kiedyś znaczyło "trefny"? Siostra prawie wprowadziła ją na minę

Projektantka graficzna nie wiedziała, że kapitan Nemo to bohater książki "20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi". Nie skojarzyła też, że w pytaniu o miasto z pałacem cesarskim tylko Pekin może być właściwą odpowiedzią, bo w Londynie, Berlinie czy Waszyngtonie żaden cesarz nie rezydował. A mimo to udało jej się celnie strzelać i okazjonalnie sięgać po koła ratunkowe, dzięki czemu doszła do pytania za 40 tys. zł, które brzmiało: