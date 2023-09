"Milionerzy". Był o krok od głównej wygranej. Nie posłuchał intuicji

Pracownik branży informatycznej z Krakowa wyznał, że mógłby odpowiedzieć na to pytanie bez wysłuchania wariantów. - Z Sabiną uwielbiamy jeździć do Włoch i zuppa inglese to jest jeden z moich ulubionych smaków lodów, więc definitywnie - deser z biszkoptów i kremu - powiedział zawodnik, zdobywając tym samym 125 tys. zł. Z kolejnym pytaniem miał więcej trudności, ale również odpowiedział właściwie.